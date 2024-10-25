الرئيس التايواني: لن نتنازل عن شبر واحد من أراضينا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال رئيس تايوان (الصين)، لاي تشينغ تي، اليوم الجمعة، إن “الجزيرة لن تتنازل دفاعا عن أراضيها”، في حين تواصل الصين الضغط العسكري على تايبيه لقبول مطالبها بفرض السيادة.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن لاي قوله: “لن نتنازل عن شبر واحد من الأرض في تايوان وبينغو وكينمن وماتسو خلال دفاعنا بحزم عن وطننا”، في إشارة إلى الجزر التي تسيطر عليها تايبيه.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع التايوانية، يوم الأربعاء الماضي، إنها رصدت مجموعة حاملة طائرات صينية تبحر باتجاه المياه الفاصلة بين تايوان والصين، بعد يوم من إجراء بكين مناورة بالذخيرة الحية قبالة سواحل تايوان.

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