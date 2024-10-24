حزب الله: استهدفنا تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية وقصفنا مدينة صفد بصلية صاروخية

اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس 24-10-‌‏2024، تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بصلية صاروخية كبيرة".

كما اعلن في بيان اخر، عن انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:00 من مساء يوم الخميس 24-10-‌‏2024، مدينة صفد بصلية صاروخية".