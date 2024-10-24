شكرا لقرائتكم خبر عن "مودم المستقبل" يرسل جميع البيانات المنزلية عبر شبكة الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سيكون من الممكن مستقبلًا إرسال البيانات المتعلقة بالكهرباء والمياه وقياس الحرارة عبر الإنترنت، إضافة إلى إدارة نظام إمداد الموارد، مع توفير حركة المرور عن طريق جهاز المودم الجديد (NB-PLC)، الذي طوّره علماء روس من جامعة بطرسبورغ للاتصالات، ويتيح إرسال واستقبال الإشارة الرقمية من خلال الأسلاك الكهربائية الموجودة في المباني وخطوط الكهرباء.

وتمتاز خصائص المودم بأنه جهاز متعدد المهام للاستخدام في أنظمة قياس الكهرباء ومراقبة حالة المنشآت، وفي أنظمة الإنذار والحراسة والأمن وإطفاء الحرائق وما إلى ذلك.

ويستخدم المودم نطاقًا واسعًا من الترددات، ما يسمح بتكييفه لتنفيذ مختلف المهام.

توصيل 1000 جهاز

كما يسمح جهاز المودم بتحديد نطاق ترددي اعتمادًا على خصائص الشبكة الكهربائية، ما يزيد من جودة إرسال الإشارة.



ويدعم الجهاز واجهات نقل البيانات المختلفة، وبفضل هذا يمكن أن يتزامن المودم مع عدد كبير من أنظمة التشغيل الآلي الخارجية، ويمكن للجهاز توصيل نحو 1000 جهاز، وتبلغ السرعة القصوى لنقل البيانات 140 كيلوبايت في الثانية.

ويخطط العلماء لاستخدام الجهاز المطور في شركات بيع وتوزيع الطاقة، لأنه يوفر نقل بيانات بشكل موثوق وفعال من حيث التكلفة دون الحاجة إلى مد كابلات جديدة.

مع الأخذ في الاعتبار تحديث شبكات الطاقة الحالية، ما سيسمح بتحقيق نسبة توفير ملموسة في أنظمة نقل البيانات.