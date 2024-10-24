شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة لندن.. ارتفاع الأسهم البريطانية والإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الإسترليني يرتفع

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.13 %.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 10.74 نقاط، ليصل إلى 8269.38 نقطة.سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا، اليوم، مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2971 دولار أمريكي، بزيادة 0.43 %.كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1987 يورو بزيادة 0.06 %.