تقرير لجنة الطوارئ: تعهدات بـ800 مليون دولار و200 مليون للجيش في المؤتمر الدولي لدعم لبنان

اشار منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين في التقرير الرقم 27 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن، الى انه خلال ال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 111 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 10950 إعتداء. وصدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 19 شهيداً و118 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2593 شهيداً و12119 جريحاً.

وذكر البيان بانه لتاريخه تم فتح 1097 مركزاً لاستقبال النازحين منها 928 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية. وتستمر حركة النزوح ووصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 191692 نازحاً (44319عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.

ولفت البيان الى انه تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود. ومن تاريخ 23 أيلول لغاية 24 تشرين الأول 2024 سجّل الامن العام عبور 346529 مواطناً سورياً و 153282 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية. وتتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين ضمن آلية واضحة وشفافة عبر المحافظات.

واوضح بانه عقد اليوم "المؤتمر الدولي لدعم لبنان" في باريس استجابة لنداء الحكومة اللبنانية ودعم برنامج الاستجابة لحاجات النازحين المشترك مع منظمات الأمم المتحدة بحضور حوالى 70 دولة و15 منظمة دولية. في نهاية المؤتمر أعلنت فرنسا أن المؤتمر أسفر عن تعهدات بجمع 800 مليون دولار من المساعدات الإنسانية و200 مليون دولار إضافية للجيش اللبناني.

وكان منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين التقى على هامش المؤتمر في باريس وزيرة الدولة الإماراتية نوره الكعبي، ووزير الدولة النروجي للشؤون الخارجية توماس هورنبورغ ثم وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا هيمش فولكنر بمشاركة وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب وعرض معهم للدعم الإنساني للبنان وضرورة إغاثة الأهالي النازحين خصوصاً على أبواب فصل الشتاء وتأهيل مراكز الايواء.