خامنئي: الحرب اليوم مركبة ومؤامرات العدو أصبحت أكثر تعقيدا لإلحاق الضرر بإيران

أوضح المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، أن "الحرب اليوم مركبة ومؤامرات العدو أصبحت أكثر تعقيدا لإلحاق الضرر بإيران".
كلام خامنئي جاء خلال اجتماع منظمي "المؤتمر الوطني لإحياء ذكرى 9800 شهيد في محافظة كرمانشاه"، وفق ما نقلت وكالة مهر الإيرانية.
وقال: "إنهم اليوم يستخدمون الأسلحة النارية والعمليات النفسية والأسلحة الثقافية لمواجهة إيران"، مضيفًا "طبعا الآن اصبحنا أقوى من فترة الحرب المفروضة 100 مرة وإمكانيات البلاد لا يمكن مقارنتها بذلك الوقت، لكن مجرد التواجد في المجال العسكري وإحراز تقدم جيد في هذا المجال لا يكفي، بل يجب أيضًا أن يتم العمل الفعال على القلوب والعقول واللغات وثقافة الناس".
ورأى أنه من الضروري قياس مدى فعالية الإنتاج الثقافي والفني، وأكد: "الروح التي تحكم جميع الأنشطة يجب أن يكون لها تأثير ومخرجات، وخاصة في جيل الشباب، ويجب أن تتحققوا وتروا مدى فعالية أعمالكم على الشباب".
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