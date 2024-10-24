تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية المتقلبة

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت مديرية المرور والدوريات الآمنية بشرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بإرشادات القيادة الآمنة وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية.

وحثت ضمن النسخة الثانية من حملة درب السلامة على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة وخصوصاً عند هطول الأمطار والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة.