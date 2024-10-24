ميقاتي على هامش مؤتمر باريس: مطلبنا الأساسي وقف إطلاق النار وهناك ضغط دولي كبير على إسرائيل

أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى أن "الاولوية هي لوقف إطلاق النار ومن ثم تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش في جنوب الليطاني وتعزيز دوره ودور اليونيفيل"، مضيفًا "يجب إنتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة للقيام بالإصلاحات".

ولفت، في تصريح على هامش مؤتمر باريس لدعم لبنان، إلى أنه "يوجد ضغط دولي كبير على إسرائيل ووقف إطلاق النار ليس بيدي وليس بيد الدول التي تضامنت معنا وإنما بيد إسرائيل"، وقال: "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قام بما يلزم ويهتم بموضوع لبنان ويعي كل التفاصيل وأشكر كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر".

وشدد ميقاتي على أن "المساعدة الإنسانية لا تكفي لأنّه يجب حماية الإنسان أولاً"، وتابع: "مطلبنا الأساسي هو وقف إطلاق النار".