النشرة: 3 شهداء و10 جرحى في بلدة الخضر بقاعًا وسلسلة غارات إسرائيلية على الجنوب

أفاد مراسل النشرة في البقاع عن 3 شهداء و10 جرحى جراء الغارة الإسرائيلية في بلدة الخضر- بعلبك، مشيرا إلى أن "عمليات الانقاذ مستمرة".

إلى ذلك، أفاد مراسل النشرة في الجنوب عن سلسلة غارات للطيران الإسرائيلي استهدفت بلدات فرون، الطيبة، عيتا الشعب، دير سريان، تول وجبشيت.