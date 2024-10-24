أفاد مراسل النشرة في البقاع عن 3 شهداء و10 جرحى جراء الغارة الإسرائيلية في بلدة الخضر- بعلبك، مشيرا إلى أن "عمليات الانقاذ مستمرة".
إلى ذلك، أفاد مراسل النشرة في الجنوب عن سلسلة غارات للطيران الإسرائيلي استهدفت بلدات فرون، الطيبة، عيتا الشعب، دير سريان، تول وجبشيت.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: 3 شهداء و10 جرحى في بلدة الخضر بقاعًا وسلسلة غارات إسرائيلية على الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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