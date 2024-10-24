التقى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري سفير مصر في بيروت علاء موسى، حيث جرى البحث في التطورات على الساحة اللبنانية لاسيما الإعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من شهر على المدنيين والأضرار الناجمة عنها.
إلى ذلك، التقى البيسري رئيس بعثة الهلال الاحمر القطري محمد اسلام كحيل وممثل قطر الخيرية في لبنان محمد زهرة، حيث تم البحث في المساعدات التي تقدمها قطر للشعب اللبناني في هذه الفترة التي يمر بها لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر البيسري عرض مع سفير مصر التطورات في لبنان والتقى رئيس بعثة الهلال الأحمر القطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.