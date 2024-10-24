البيسري عرض مع سفير مصر التطورات في لبنان والتقى رئيس بعثة الهلال الأحمر القطري

التقى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري سفير مصر في بيروت علاء موسى، حيث جرى البحث في التطورات على الساحة اللبنانية لاسيما الإعتداءات الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من شهر على المدنيين والأضرار الناجمة عنها.

إلى ذلك، التقى البيسري رئيس بعثة الهلال الاحمر القطري محمد اسلام كحيل وممثل قطر الخيرية في لبنان محمد زهرة، حيث تم البحث في المساعدات التي تقدمها قطر للشعب اللبناني في هذه الفترة التي يمر بها لبنان.