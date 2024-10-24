وصلت إلى بيروت الدولي في بيروت الطائرة الإغاثية الثانية عشر ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية، وعلى متنها المساعدات الإغاثية من المواد الغذائية والإيوائية والطبية، وذلك في إطار الدور الإنساني المعهود للمملكة العر

كانت هذه تفاصيل خبر وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشر وعلى متنها مساعدات غذائية وطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.