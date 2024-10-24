الدفاع المدني يواصل عمليات الإطفاء في احراج الربوة وبيت مسك ونابيه

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يواصل عناصر الدفاع المدني معززين بالآليات من مراكز متعددة وبمؤازرة طوافات تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني، عمليات الإطفاء في مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية بين الربوة وبيت مسك ونابيه لليوم الرابع على التوالي.
وقد أشرف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطّار منذ الصباح الباكر على مسار العمليات، وشدد على تمركز آليات الإطفاء بالقرب من الأبنية السكنية لابعاد أي خطر محتمل عنها.
وتتكثف جهود العناصر لاطفاء بعض الجيوب الملتهبة والتي تتسبب باندلاع النار من جديد مع اشتداد قوة الهواء، وقد اتجهت الأمور نحو نهاية قريبة مطمئنة.
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