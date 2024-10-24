حزب الله: استهدفنا قوات جنود العدو أثناء تقدمها عند مثلث عديسة - رب ثلاثين - الطيبة وأجبرناها على التراجع

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‌‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من ظهر يوم الخميس 24-10-‌‏2024 قوات جنود ‌‏العدو الإسرائيلي أثناء تقدمها عند مثلث عديسة - رب ثلاثين - الطيبة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية ‏وأجبروها على التراجع".

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