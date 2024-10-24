"المعاشات": صرف المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر 2024 غداً الجمعة بقيمة إجمالية تبلغ 811.585.992 درهما ، بزيادة قدرها 70.542.046 درهما عن أكتوبر 2023، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية 741.043.946 درهماً.

ويبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر 49.102 مستفيد، بزيادة قدرها 1943 مستفيدا عن الشهر نفسه، من العام الماضي 2023، الذي بلغ فيه العدد “47.159” مستفيداً.

وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.