السفارة الأميركية: نائب بلينكن سيناقش في مؤتمر باريس الحاجة إلى التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان

أعلنت السفارة الأميركية في بيروت، أن "نائب وزير الخارجية لشؤون الإدارة والموارد ريتشارد آر فيرما سافر إلى باريس، للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته الذي تستضيفه الحكومة الفرنسية".

ولفتت السفارة، الى أن "فيرما سيجتمع مع الدول الشريكة، وكذلك ممثلي المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، لمناقشة الحاجة إلى التوصل إلى حل دبلوماسي يمكّن المدنيين على جانبي الخط الأزرق من العودة إلى ديارهم".

وذكرت أن "فيرما سيناقش أيضًا أهمية تقديم المساعدة الإنسانية للشعب اللبناني ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية، بما في ذلك الجيش اللبناني".