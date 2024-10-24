كرم التقى بارولين وغالاغر في الفاتيكان: نشجع سكان القرى المسيحية في الجنوب على الشتبث بأرضهم

التقى رئيس الرابطة المارونية خليل كرم في الفاتيكان، وعلى هامش إحتفالية تقديس الشهداء المسابكيين، أمين سر الدولة في الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.

وقد تناول البحث أهمية إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ووقف الأعمال الحربية.

وقد سبق هذا الاجتماع لقاء مع وزير خارجية الكرسي الرسولي المونسنيور بول ريتشارد بول غالاغر.

وشكر كرم الفاتيكان على إهتمامه الكبير بلبنان ومساعدته حكومة وشعباً على تجاوز المحنة، كاشفاً أن الرابطة المارونية تهتم بمآسي كل الشعب اللبناني، وتشجع سكان القرى المسيحية في الجنوب النكوب على التشبث بأرضهم والمحافظة على علاقات حسن الجوار مع محيطهم.

وأعرب عن أمله بأن يصدر عن مؤتمر باريس الذي يشارك فيه مندوب الكرسي الرسولي، قرارات داعمة للمساعي الدولية والاقليمية القائمة لوقف الحرب فوراً، وتعنى بالمساعدات لضحاياها، ودعم الجيش اللبناني وسائر المؤسسات الأمنية اللبنانية.