النشرة: غارات إسرائيلية على السلطانية وانصارية وعنقون ومجدل زون وجويا وجباع

أفاد مراسل النشرة في الجنوب، عن غارات إسرائيلية على السلطانية، انصارية، عنقون، مجدل زون، جويا وجباع.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.