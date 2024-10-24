أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ اتصالًا بقائد الجيش العماد ​جوزيف عون​، للاطّلاع على تفاصيل العدوان الإسرائيلي على دوريّة للجيش في بلدة ياطر جنوب لبنان، ما أدّى إلى سقوط ثلاثة شهداء بينهم ضابط. وقدّم ميقاتي تعازيه إلى قيادة الجيش وعائلات الشّهداء باستشهادهم.

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي اطلع من قائد الجيش على تفاصيل العدوان الإسرائيلي على دورية في ياطر وعزّى بالشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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