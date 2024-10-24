ميرنا وليد - بيروت - أطلق إبنا الفنان اللبناني رامي عياش، أيانا وأرام عياش أغنية مؤثرة بعنوان "شو ذنب الطفولة" ترجما فيها معاناة الأطفال اللبنانيين خلال الحـ رب والمآسي في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الوطن.

تتحدث الأغنية عن حق الأطفال في اللعب والعيش بأمان، وترفع الصوت عاليا لتذكير العالم بحق الأطفال في الحلم بمستقبل أفضل، وهي رسالة أمل وسلام نابعة من قلوب أيانا وأرام.

الجدير ذكره ان الأغنية تحقق نجاحًا لافتا على مواقع التواصل الاجتماعي ونالت إعجاب مختلف الفئات العمرية، وهي بالفعل مؤثرة ولافتة.

كانت هذه تفاصيل خبر إبنا رامي عياش بأغنية مؤثرة: "شو ذنب الطفولة"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.