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ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت عائلة صانعة المحتوى السورية نارين بيوتي بحفل حناء شقيقها، بأجواء عائلية مميزة، وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه العائلة كاملة، ولفتت الأنظار بظهور نادر للأب.
وقد طغى الطابع الكردي التقليدي على الأجواء واللباس، ويبدو أن العروس كردية الأصل.
وكانت قد تواجدت نارين بيوتي مؤخراً في سيول، وشاركت مع الجمهور مجموعة صور، وثقت من خلالها رحلتها إلى هذه المدينة في كوريا.
وقد إعتمدت نارين إطلالة تقليدية كورية، مرتدية تنورة طويلة باللون الأزرق الفاتح، مع بلايزر قصيرة باللون الذهبي، كما لجأت إلى وضع المكياج الشهير الذي تضعه الفتيات الكوريات، وعلقت: "جو البنت الكورية".
كانت هذه تفاصيل خبر بأجواء عائلية وكردية تقليدية.. شقيق نارين بيوتي يحتفل بحنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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