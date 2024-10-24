عودة هذه الشخصية الى "الطائر الرفراف"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية عن عودة شخصية "هاليس اغا" الى مسلسل "الطائر الرفراف"، وذلك بعد انخفاض نسب مشاهدة هذا الموسم، ومن المتوقع ان تحقق عودته حركة أكثر في الأحداث.
على صعيد آخر عرض مالكو القصر الذي تم تصوير فيه مسلسل الطائر الرفراف للبيع بمبلغ خيالي خصوصا ان هذا المكان اصبح لديه قيمة اعلامية ومعنوية اضافة الى القيمة المادية اذ يتألف من العديد من الغرف والصالونات اضافة الى الحديقة الكبيرة وغيرها من الامتيازات.
والقصر معروض للبيع مقابل 29 مليون و338 ألف دولار أميركي.
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