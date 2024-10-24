شيماء سليمان تتألق بـ "بل هذا الحب" من توقيع نهلة الفهد-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - استطاع كليب "بل هذا الحب" للفنانة شيماء سليمان، أن يحصد المركز الأول كأفضل أغنية مصوّرة في آسيا ودول الباسيفيك في مهرجان IMVA، وهو المهرجان المتخصّص بالأعمال الغنائية العالمية المصوّرة، ومقره العاصمة البريطانية لندن، والكليب من اخراج المخرجة الإماراتية نهلة الفهد.



الجدير ذكره أن أغنية "بل هذا الحب" من كلمات الشاعر خالد الغامدي وألحان "سفير الألحان" فايز السعيد وتوزيع موسيقي الموسيقار حسام كامل، وتم تصوير الكليب في العاصمة الجورجية تبليسي.

ووجّهت شيماء سليمان الشكر إلى جمهورها والمخرجة نهلة الفهد، قائلة: "لا أبالغ إذا قلت بأن سعادتي بدأت مع اقتنائي لهذا العمل، لا سيما أنني أتعامل فيه مع أساتذة كبار في عالم الفن، واكتملت سعادتي بالكليب ونجاحه مع الأغنية جماهيرياً، وها أنا اليوم أقطف ثمار هذا النجاح عبر هذه الجائزة القيّمة التي أفخر بأنني واحدة من القليلات في العالم العربي اللواتي حصلن عليها".

