رامي صبري يشوق المتابعين لعمل يجمعه بـ تامر حسني

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ميرنا وليد - بيروت - شوق الفنان المصري رامي صبري، متابعيه عبر حسابه الرسمي، لعمل يجمعه بصديقه الفنان المصري تامر حسني.
ونشر رامي عبر صفحته على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعه بتامر حسني، ظهرت فيها وهما داخل الاستوديو. وبدا تامر في الصورة وهو يعزف على آلة الغيتار ويغني، بينما ظهر رامي وهو يعزف الموسيقى على الأورغ.
ولم يكشف رامي من خلال منشوره، أي معلومات تتعلق بالعمل المنتظر، إنما اكتفى بكتابة تعليق مختصر قال فيه: "قريبا".
وتفاعل المتابعون مع المنشور وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن حماسهم الكبير للعمل المرتقب.
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