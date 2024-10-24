بلاغات توكلنا الإسعافية تفوق صحتي وأسعفني

استنفرت هيئة الهلال الأحمر السعودي جهودها في استقبال ومباشرة البلاغات الإسعافية، الإلكترونية عن طريق 3 مواقع إلكترونية، حيث سجلت البلاغات الإسعافية الإلكترونية خلال العام الماضي 26.486 ألف بلاغ إسعافي إلكتروني، في وقت فاقت البلاغات الإسعافية في توكلنا بلاغات صحتي وأسعفني، حيث بلغت بلاغات توكلنا الإسعافية 47%، مقابل 39% بلاغات صحتي، و13% بلاغات أسعفني.

26 ألف بلاغ

كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي، للعام الماضي، البلاغات الإسعافية الإلكترونية، والتي بلغت 26.486 ألف بلاغ إسعافي، منها 12.539 ألف بلاغ توكلنا، و10.405 آلاف بلاغ صحتي، و3542 بلاغ أسعفني، وتصدرت منطقة الرياض البلاغات الإسعافية الإلكترونية بـ34%، والتي سجلت ضعف 10 مناطق مجتمعة، ممثلة في: تبوك، وحائل، والباحة، والجوف، ونجران، والحدود الشمالية، وجازان، وعسير، والقصيم، والمدينة المنورة.

بلاغات إلكترونية

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من البلاغات الإسعافية الإلكترونية، حيث بلغ إجمالي البلاغات 8948 بلاغا إلكترونيا بـ34%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 6859 بلاغا إلكترونيا بـ26%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 3868 بلاغا إلكترونيا بـ15%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 1572 بلاغا إلكترونيا بـ6%، والقصيم خامسا، بإجمالي 1315 بلاغا إلكترونيا بـ5%، وعسير سادسا، بإجمالي 1293 بلاغا إلكترونيا بـ4.88%، وجازان سابعا، بإجمالي 818 بلاغا إلكترونيا بـ3%.

بلاغات توكلنا

تصدرت منطقة الرياض بلاغات توكلنا الإسعافية، حيث بلغ إجمالي البلاغات 3668 بلاغا بـ29%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 3286 بلاغا بـ26%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 1825 بلاغا بـ15%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 924 بلاغا بـ7%، والقصيم خامسا، بإجمالي 687 بلاغا بـ5%.

بلاغات صحتي

سيطرت منطقة الرياض على بلاغات صحتي الإلكترونية، حيث بلغ إجمالي البلاغات 4262 بلاغا بـ41%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 2255 بلاغا بـ22%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 1567 بلاغا بـ15%، والقصيم رابعا، بإجمالي 506 بلاغات بـ5%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 490 بلاغا بـ4.70%.

بلاغات أسعفني

سجلت منطقة مكة المكرمة أكثر مناطق المملكة بلاغات إسعافية عبر أسعفني، حيث بلغ إجمالي البلاغات 1318 بلاغا بـ37%، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بإجمالي 1018 بلاغا بـ29%، والمنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 476 بلاغا بـ13%، وتساوت منطقتا المدينة المنورة وعسير رابعا، بإجمالي 158 بلاغا بـ4%، والقصيم خامسا، بإجمالي 122 بلاغا بـ3%.