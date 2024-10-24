شكرا لقرائتكم خبر "الوطنية للإسكان" NHC تُعلن إتاحة تسجيل الاهتمام في مشروع مرجانة في جدة بأسعار تبدأ من 275 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن إتاحة تسجيل الاهتمام في مشروع "مرجانة" الواقع جنوب شرق مدينة جدة، الذي يضم أكثر من 1500 وحدة سكنية مُصممة وفق أعلى المعايير، وبأسعار تبدأ من 275 ألف ريال فقط، ما يجعله فرصة استثمارية ووجهة مميزة للمستقبل.

ويقدّم مشروع مرجانة خيارات سكنية راقية، ترتقي بطموحات الأفراد الباحثين عن الراحة والاستدامة، متميزًا بتوظيف أحدث تقنيات البناء، وموفرًا وحدات سكنية نموذجية، في مجتمع عصري ومتكامل يلبي جميع الاحتياجات، كما يضم المشروع مرافق تعليمية متميزة، وخيارات تسوق متنوعة، وخدمات صحية متقدمة، وبيئة طبيعية، مما يضمن تجربة سكن فريدة ضمن مجتمع آمن ومستدام.

وتسعى NHC من خلال هذه المشاريع إلى تعزيز التنوّع في الخيارات السكنية وزيادة المعروض العقاري، حيث حظيت منطقة مكة المكرمة بمشاريع نوعية تطورها "الوطنية للإسكان" بالشراكة مع نخبة من المطورين العقاريين، منها بوابة مكة، والجوهرة وسدايم وخيالا ومجتمع السدن، على مساحة تتخطى 17 مليون مترًا مربعًا لتوفّر أكثر من 33 ألف وحدة سكنية ضمن بيئات مطورة ترتقي بمفاهيم جودة الحياة.

ودعت الشركة الوطنية للإسكان الراغبين في الاستفادة من المشروع تسجيل اهتماماتهم من خلال الرابط التالي: https://beta.nhc.sa/real-estate-development/projects/47340/.

يُذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري والمطور الرئيسي للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة التي تتسم بجودة الحياة، حيث تستهدف الوصول إلى أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بحلول نهاية 2025م في 9 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن، وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق المعايير العالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.