بيئة مكه تنفذ حملة لتشجير ٢٠٠٠ شتله خلال اسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكه المكرمه حمله للتشجير في المنطقة شملت عدة محافظات وهي الطائف وجدة ورنية باكثر من ٢٠٠٠ شتله زراعيه خلال اسبوع وذلك بالتزامن مع الحملة التي تنفذ على مستوى المملكة والذي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الجهة المشرفة والمسؤولة عن الحملة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئه بمنطقة مكه المهندس ماجد الخليف ؛ أن حملة التشجير تأتي ضمن الحملة الوطنية للمساهمة في تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء، وزيادة الوعي البيئي في المجتمع بمشاركة الأفراد والمجتمعات المحلية والجمعيات والجهات الحكوميه للمساهمه في ازدياد رقعة الغطاء النباتي المفقود وتعويض الفاقد نتيجة الممارسات الفردية الخاطئة (كالاحتطاب والرعي الجائر) والتي أدت الى انحسار مساحة الغطاء النباتي في المملكة، وكذلك تمكين القطاع الغير ربحي وتفعيل الشركات المجتمعية للمساهمه في الحفاظ على البيئه.

ففي جدة قام مكتب الوزارة بمحافظة جدة وبالتعاون مع ادارة امن المنشآت بوزارة الداخلية بغرس ٣٠٠ شتلة بمبنى امن المنشات بمركز ذهبان ؛ وفي الطائف قام مكتب الوزارة بمحافظة الطائف بزراعة وتسليم عدد ٢٢٠٠ شلته ضمن مباردة تشجير مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ؛ وفي رنية قام مكتب الوزارة بمحافظة رنية وبالتعاون مع مركز الهلال الأحمر بالمحافظة بغرس عدد (٨٠) شتلة بمبنى الهلال الاحمر والوحدات التابعه له.

وكان فرع وزارة البيئه بمكه قد اطلق في وقت سابق حملة التشجير تحت شعار "لنكن قدوة" للعام 2024، والتي تتزامن مع تدشين الحملة على مستوى فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة وتستمر الحملة حتى نهاية موسم التشجير المقرر في نهاية شهر مارس 2025، أو وفقًا لطبيعة أجواء كل منطقة. وتأتي الحملة برعاية وإشراف مباشر من وزارة البيئة والمياه والزراعة.