719 ألف مراجع ومنوم في الصحة النفسية

المرضى المنومون
سيطرت الاضطرابات النفسية والسلوكية نتيجة تعاطي مواد ذات تأثير نفساني، على قائمة المنومين في أقسام الصحة النفسية بواقع 18143 حالة، فيما تنوعت الحالات الأخرى بين أمراض صعبة وأكثر صعوبة وأمراض في مراحل متقدمة ومتقدمة أكثر، من أبرزها: الفصام والاضطرابات الفصامية والوهمية، والمتلازمات السلوكية المرتبطة بمشاكل فيسيولوجية، والاضطرابات الشخصية والسلوكية للبالغين، والتخلف العقلي، واضطرابات النمو النفسي، والاضطرابات المرتبطة بمرحلة الطفولة والمراهقة، واضطرابات نفسية غير محددة.
تحليل المراجعين
بلغ إجمالي مراجعي العيادات النفسية 681146 مريضا منهم 567672 مراجعاً يترددون على أقسام الصحة النفسية بشكل مستمر، أما عدد المراجعين الجدد الذين تم تسجيلهم العام الماضي فبلغ 113474 مراجعا.
وبالنسبة للمنومين فبلغ عددهم 38537 مريضا، منهم 19349 يخرجون ويعودون للتنويم مرة أخرى، فيما بلغ عدد المنومين الجدد 19188 مريضا.
المنومون
1567 اضطرابات عضوية وأعراض واضطرابات عقلية
18143 اضطرابات نفسية وسلوكية نتيجة تعاطي مواد ذات تأثير نفساني
9203 الفصام والاضطرابات الفصامية والوهمية
4605 اضطرابات المزاج
1709 الاضطرابات العصبية المرتبطة بالتوتر والأمراض الجسدية
530 المتلازمات السلوكية المرتبطة بمشاكل فيسيولوجية
514 اضطرابات شخصية وسلوكية للبالغين
513 التخلف العقلي
247 اضطرابات النمو النفسي
163 اضطرابات سلوكية وعاطفية تبدأ عادة في مرحلة الطفولة والمراهقة
1343 اضطرابات نفسية غير محددة الإجمالي للمراجعين
681146 إجمالي المراجعين
567672 مراجعون يترددون على أقسام الصحة النفسية
113474 المراجعون الجدد
الإجمالي للمنومين
38537 إجمالي المنومين
19349 يخرجون ويعودون للتنويم مرة أخرى
19188 المنومون الجدد
719683 إجمالي المراجعين والمنومين
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