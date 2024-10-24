719 ألف مراجع ومنوم في الصحة النفسية

كشف تقرير وزارة الصحة حول المراجعين والمنومين في أقسام الصحة النفسية بوزارة الصحة حسب المجموعات المرضية للتصنيف الدولي للأمراض عام 2023، أن إجمالي المراجعين والمنومين في أقسام الصحة النفسية التابعة للوزارة بلغ 719683 شخصا، في حين سيطرت اضطرابات المزاج على المراجعين الذين بلغ عددهم 681 ألف شخص بواقع 194071 حالة، في حين شخصت حالة 156 ألف شخص بالفصام والاضطرابات الفصامية والوهمية في المرتبة الثانية من الأمراض الأكثر شيوعا.

المرضى المنومون

سيطرت الاضطرابات النفسية والسلوكية نتيجة تعاطي مواد ذات تأثير نفساني، على قائمة المنومين في أقسام الصحة النفسية بواقع 18143 حالة، فيما تنوعت الحالات الأخرى بين أمراض صعبة وأكثر صعوبة وأمراض في مراحل متقدمة ومتقدمة أكثر، من أبرزها: الفصام والاضطرابات الفصامية والوهمية، والمتلازمات السلوكية المرتبطة بمشاكل فيسيولوجية، والاضطرابات الشخصية والسلوكية للبالغين، والتخلف العقلي، واضطرابات النمو النفسي، والاضطرابات المرتبطة بمرحلة الطفولة والمراهقة، واضطرابات نفسية غير محددة.

تحليل المراجعين

بلغ إجمالي مراجعي العيادات النفسية 681146 مريضا منهم 567672 مراجعاً يترددون على أقسام الصحة النفسية بشكل مستمر، أما عدد المراجعين الجدد الذين تم تسجيلهم العام الماضي فبلغ 113474 مراجعا.

وبالنسبة للمنومين فبلغ عددهم 38537 مريضا، منهم 19349 يخرجون ويعودون للتنويم مرة أخرى، فيما بلغ عدد المنومين الجدد 19188 مريضا.

المنومون

1567 اضطرابات عضوية وأعراض واضطرابات عقلية

18143 اضطرابات نفسية وسلوكية نتيجة تعاطي مواد ذات تأثير نفساني

9203 الفصام والاضطرابات الفصامية والوهمية

4605 اضطرابات المزاج

1709 الاضطرابات العصبية المرتبطة بالتوتر والأمراض الجسدية

530 المتلازمات السلوكية المرتبطة بمشاكل فيسيولوجية

514 اضطرابات شخصية وسلوكية للبالغين

513 التخلف العقلي

247 اضطرابات النمو النفسي

163 اضطرابات سلوكية وعاطفية تبدأ عادة في مرحلة الطفولة والمراهقة

1343 اضطرابات نفسية غير محددة الإجمالي للمراجعين

681146 إجمالي المراجعين

567672 مراجعون يترددون على أقسام الصحة النفسية

113474 المراجعون الجدد

الإجمالي للمنومين

38537 إجمالي المنومين

19349 يخرجون ويعودون للتنويم مرة أخرى

19188 المنومون الجدد

719683 إجمالي المراجعين والمنومين