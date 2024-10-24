اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ مع الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب المفوضيّة الأوروبيّة ​جوزيب بوريل​ في باريس، قبيل انعقاد "المؤتمر الدّولي لدعم لبنان وسيادته"، بمشاركة وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب. وتمّ البحث في الأوضاع الدّاخليّة في لبنان، وتكثيف التّعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي، ودعم الاتحاد للبنان على الصّعد كافّة.

كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي التقى بوريل في باريس وبحثا بدعم الاتحاد الأوروبي للبنان وتكثيف التعاون بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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