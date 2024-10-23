أفادت وكالة "رويترز"، ان "الخارجية الأردنية تعلن تأجيل زيارة بلينكن للمملكة والتي كانت مقررة غدا الأربعاء من دون إبداء الأسباب". وكان قد أعلن مسؤول أميركي أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيتوجه إلى الأردن الأربعاء في إطار جولته الشرق أوسطية الحادية عشرة الرامية للدفع باتجاه وقف لإطلاق النار في غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": الخارجية الأردنية تعلن تأجيل زيارة بلينكن للأردن والتي كانت مقررة غدا من دون ذكر الأسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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