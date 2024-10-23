منظمة العفو الدولية: يجب التحقيق في استهداف إسرائيل مؤسسة القرض الحسن بصفته جريمة حرب

أعلنت منظمة العفو الدولية، أنه "يجب التحقيق في استهداف إسرائيل مؤسسة القرض الحسن بصفته جريمة حرب".

وأمس، قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اعتبار جمعية القرض الحسن في لبنان "منظمة إرهابية وذراعا لمنظمة حزب الله"، وفق بيان صدر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وذكر البيان أن غالانت قد "وقّع اليوم على إضافة جمعية القرض الحسن إلى قائمة المنظمات الإرهابية المعلنة في إسرائيل، وذلك في إطار الحملة الاقتصادية التي تقوم بها المنظومة الأمنية ضد حزب الله".

وزعم البيان أن توقيع غالانت "مبنيّ على آراء استخباراتية وقانونية وعملياتية، وبناء على توصية رئيس الأركان ورئيس الشاباك، لإعلان الجمعية منظمة إرهابية، وذلك بسبب تمويل الإرهاب الذي تقوم به من خلال شراء الذخيرة، ودفع رواتب العناصر، وتخزين أموال التنظيم"، على حدّ وصف البيان.