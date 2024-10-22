أبو عبيدة: استهداف مقر إقامة نتانياهو رسالة لقادة الاحتلال المجرمين بأنهم لن يفلتوا من القصاص العادل

أكد الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، أن "استهداف مقر إقامة نتانياهو رسالة لقادة الاحتلال المجرمين بأنهم لن يفلتوا من القصاص العادل"، لافتاً الى أننا "نبارك العملية النوعية التي استهدف من خلالها حزب الله مقر إقامة مجرم الحرب نتانياهو".

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