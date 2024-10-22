الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار ويصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً ، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، و سرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة و الجزر الأول عند الساعة 09:14 والجزر الثاني عند الساعة 23:41.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:40والمد الثاني عند الساعة 03:00، و الجزر الأول عند الساعة 08:02 والجزر الثاني عند الساعة 19:58.