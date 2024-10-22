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الامارات | محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة الإعلامي أحمد المنصوري

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى جانبه سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، أحمد محمد عبيد المنصوري، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الإعلامي القدير، وأبنائه عبدالله أحمد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في دبي للإعلام، ومحمد وسعيد وحمدان وسلطان وعامر أحمد المنصوري، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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