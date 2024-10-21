المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حزب الله أقام نفقا أسفل مستشفى في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت

ادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري بان حزب الله أقام نفقا أسفل مستشفى في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تصريح له، بان حزب الله يُحتفظ بمئات الملايين من الدولارات بالعملات الورقية والذهب تحت مستشفى الساحل في حارة حريك لاستخدامها لتمويل أنشطته، ونكشف معلومات خطيرة عن قيام حزب الله بوضع الملجأ الخاص بامين عام حزب الله السيد حسن نصر الله تحت مستشفى الساحل الواقع في قلب بيروت.

ولفت الى انه تقع فتحتيْ الدخول والخروج داخل عمارة الأحمدي وعمارة سنتر الساحل. وداخل هذا الملجأ يوجد مجمع يُحتفظ فيه بمئات الملايين من الدولارات بالعملات الورقية والذهب، واوضح بان عنوان المستشفى في شارع ضرغام، طريق المطار، حارة حريك. هذه الأموال مخصصة حصريًا لتسليح حزب الله، ولا ولم تكن لها أي وجهة أخرى. واعلن بان قطع جوية تابعة لسلاح الجو تستطلع المجمع حاليًا، ونحن نتابعه وسنواصل متابعته.

وزعم بان وضع لبنان الاقتصادي صعب وذلك بسبب حزب الله وممارساته، ولفت الى ان مؤسسة القرض الحسن كيان إرهابي بالنسبة لنا لأنه يعزز القدرات المالية لحزب الله.

ولفت هاغاري الى ان إيران تنقل أموالا للبنان عبر بيع النفط ثم تنقلها إلى حزب الله، وحزب الله يعتمد على مؤسسة القرض الحسن لتسخير أموال مواطنين لبنانيين لصالح أنشطته.