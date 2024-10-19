مصر والإمارات تسقطان أطنانًا من المساعدات الإنسانية جوًا على شمال قطاع غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار المساعدات الإنسانية العاجلة عبر الجسر الجوى للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، أقلع عدد من طائرات النقل العسكرى المصرية والإماراتية من جمهورية مصر العربية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى على شمال قطاع غزة، وذلك فى ظل الأزمة التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينيون بالقطاع من نقص فى كل الاحتياجات الإنسانية.

يأتى ذلك فى إطار استمرار الدور المصرى الفاعل بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتخفيف حدة الظروف المعيشية الصعبة التى يعانى منها الأشقاء الفلسطينيون جراء العمليات العسكرية بالقطاع.