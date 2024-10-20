بالرغم من التهديدات .. سلمان خان يحضر تصوير برنامج Bigg Boss 18

ظهور سلمان خان بـ"البرومو" الخاص ببرنامج Bigg Boss 18

تفاصيل تلقي سلمان خان تهديدات بالقتل

سلمان خان يتعرض لمحاولة إغتيال منذ عامين

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2024 01:20 صباحاً - على الرغم من وجود تهديدات أمنية تلقاها نجم بوليوودخلال الساعات الماضية إلا أنه ظهر في موقع تصوير برنامج "Bigg Boss 18"، وجاء ظهوره بعدما تلقى تهديداً جديداً من إحدى العصابات والتي طُلبت منه دفع 50 مليون روبية هندية أو سيَلقى مصيراً سيئًا.وكان قد قرر نجم السينما الهندية سلمان خان مباشرة عمله برفقة حراس أمن، وذلك من خلال عودته يوم أمس الجمعة للمشاركة بتصوير أحدث حلقات برنامج "Bigg Boss 18"، وقد حقق الـ"برومو" الخاص بالحلقة الجديدة من البرنامج إنتشارًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي.وجاءت مُشاركة سلمان خان كأول ظهور علني له بعد وفاة الزعيم السياسي والصديق المقرب بابا صديق، وظهر سلمان خان للجمهور أقل نشاطًا من المعتاد في الإعلان الدعائي للبرنامج، حيث وبّخ المتسابقين المخطئين في الأسبوع الماضي، ليواجه "أفيناش" بشأن سوء سلوكه، كما سأل عن آراء والديه فيه، وذكر أن "عارفين خان" لا يهتم بأحد في المنزل. كما علق ساخرًا أن عارفين كان متفوقًا على الجميع في المنزل.وكان قد تلقى نجم بوليوود سلمان خان تهديدًا بالابتزاز والقتل صباح الجمعة وذكرت تقارير إخبارية بأن رسالة التهديد تُطالب بدفع مبلغ 50 مليون روبية من ممثل بوليوود، وبحسب ما ورد تم إرسال التهديد عبر تطبيق WhatsApp إلى رقم شرطة المرور في مومباي، والذي ينص على أنه إذا أراد خان حل عداوته الطويلة الأمد مع رجل العصابات المسجون لورانس بيشنوي ، فسيتعين عليه دفع المبلغ.يُذكر أن في يونيو عام 2022 قد كشفت شبكة التايمز تفاصيل خطيرة ظهرت خلال التحقيق مع لورنس بيشوني المتهم بقتل سيدهو موس، الذي قُتل منذ أكثر من أسبوع، وورد في التقرير أن النجم العالمي سلمان خان كان الهدف الأول للورنس بيشوني، إلا أن القدر شاء أن ينجو من محاولة الاغتيال، حيث إن القناص كان يتواجد على مسافة قريبة من منزل سلمان خان بانتظار اللحظة المناسبة لإطلاق النار.وفي التفاصيل وفقًا لـ شبكة التايمز أن لورنس بيشوني المشتبه به في مقتل سيدهو موس، قام بإرسال قناص مع سلاح صغير مخبأ بغلاف لـ الهوكي لاغتيال سلمان خان، بعد أن رصد الممثل وعرف أنه يقوم بممارسة ركوب الدراجة الهوائية كل صباح من دون مرافقة أمنية. وأمر القناص باستغلال هذا الوقت لقتل سلمان خان، إلا أن القدر شاء ذلك اليوم أن يحظى سلمان خان بحراسة من قبل أفراد الحراسة في شرطة مومباي؛ لأن كان لديه وظيفة عامة في ذلك اليوم. وعليه تراجع القناص عن الخطة؛ خوفاً من أن تقوم الشرطة بإلقاء القبض عليه، وترك المكان على الفور.

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