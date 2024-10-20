المؤثرة شيماء صبري تعلن إصابتها بالسرطان وكندة علوش تدعمها

شيماء صبري تكشف إصابتها بسرطان الثدي

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كندة علوش تدعم شيماء صبري

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إصابة كندة علوش بسرطان الثدي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2024 01:20 صباحاً - في شهر أكتوبر، وهو شهر التوعية بسرطان الثدي، كشفت مؤثرة الموضةعن إصابتها بسرطان الثدي، وذلك بالتزامن مع احتفالها بيوم ميلادها.حلَّت مؤثرة الموضةضيفةً ببرنامج "صباح الخير يا عرب"، والمُذاع على قناة "MBC"، وخلال اللقاء، تحدثت "صبري" عن معاناتها بعد إصابتها بمرض سرطان الثدي، حيث قالت: "بعد ثلاثة أسابيع من أول جلسة كيماوي، وأنا في المستشفى بدأ تساقط الشعر، كنت بصحى من النوم بلاقي شعري على المخدة، وأنا بسرحه ألاقيه وقع بكميات كبيرة".وأكملت: "فضلت أصبر لمدة 3 أيام قولت يمكن مش هينزل تاني، بس للأسف رابع يوم وأنا أصلاً كنت قصيت شعري، لاقيت شعري موجودة في كتلة واحدة وميت، يعني شعري مات وهو على راسي، فبكيت كتير وقولت لأمي دا الوقت أنه خلاص أروح أشيله، فروحت الصالون إللي بروحه في لندن وقولتلهم شيلوا كل شعري".وعن دخولها مجال الموضة والسوشيال ميديا قالت شيماء صبري: "كنت أعمل كعارضة لميكاب أرتيست مشهورين منذ 5 سنوات، وكان عندي متابعين كتير، وفي عام 2020 عملت برنامج مع جويل، وبعدها بدأت رحلتي مع السوشيال ميديا".وأضافت "صبري": "قبل السوشيال ميديا كنت بعمل في مجال العقارات وكملت فيه لأني بحب شغلي، وفضلت فيه سنتين، وبعدها قررت أني أستقيل، حسيت أني خلاص بدأت أعمل فلوس من السوشيال ميديا، وإني عايزة أدير شغلي بنفسي".وعن هواياتها الأخرى قالت شيماء صبري: "من وعمري 15 عاماً وأنا بحب التزلق على الجليد، وكنت محترفة فيه بس من وقت انتقالي من أبوظبي لدبي توقفت عن ممارسته، وعندي هوايات أخرى كثيرة".وعن مدى تأثرها لحظة تلقيها لخبر إصابتها بسرطان الثدي، قالت شيماء صبري: "أنا تلقيت الخبر بصدمة ولغاية دلوقتي أحياناً مش بصدق إللي حصل، والخبر جالي يوم عيد ميلادي يوم 17/ 7، كنت في مدريد ومسافرة احتفل وهتم 30 سنة، وأنا شاركت البنات تجربتي علشان يتعلموا".وأضافت: "أنا حسيت بالورم في شهر 5 وكان صغير ومهتمتش بالموضوع، ورجعت مصر في شهر 6 وأخبرت أمي وقالتلي لازم نعمل فحص، وعملت الفحص وطلعت النتيجة يوم عيد ميلادي".يمكنكم متابعة: في أكتوبر الوردي.. فنانات حاربن سرطان الثدي وانتصرن عليهوخلال الحلقة تفاجأت شيماء برسالة خاصة من النجمة السورية كندة علوش والتي تُعاني من المرض نفسه، إذ تمنت لها السلامة، ونصحتها بالتعلم من هذه التجرية، وأخذ الجزء الإيجابي منها، وبالتحلي بالصبر والقوة بمن حولها من أهل وأصدقاء.كانت النجمة السوريةقد أعلنت أصابتها بسرطان الثدي خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث كشفت كندة أنها بعد فترة إنجابها بعدة أشهر، شعرت ببعض الآلام المفاجئة، وخضعت بعدها لفحوصات وتحاليل طبية للاطمئنان، حيث اكتشفت بوحود أورام سرطانية، لتخضع بعدها لجلسات العلاج الكيماوي، موضحةً أنها اضطرت بعد 9 أشهر من إرضاع طفلها كريم عمرو يوسف للتوقف عن إرضاعه لشعورها بآلام، وخضعت للفحص عدة مرات.وأضافت أنها بعد 5 أشهر خضعت لفحص دقيق وأُخذت عينة منها، وتبين إصابتها بالمرض الخطير، متابعة: "الطبيب أخبرني بوجود أكثر من ورم خبيث، لكني تمالكت نفسي ولم أنهر"، موضحة أن جدتها وخالتها وخالها تُوفوا بأمراض خبيثة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».