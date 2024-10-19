هيئة الإعلام والاتصالات العراقية أوقفت قناة "MBC" عن العمل بالعراق

أعلن مجلس المفوّضين في هيئة الإعلام والاتصالات العراقيّة، في بيان، أنّ "انطلاقًا من واجبنا الموكل إلينا بموجب القوانين والتّشريعات في تنظيم قطاع الإعلام ومنع التّجاوزات، وردع المخالفين للقيم الوطنيّة والآداب العامّة، وبالنّظر لانتهاك قناة "MBC" الفضائيّة للوائح البثّ الإعلامي، من خلال تجاوزاتها المتكرّرة وتطاولها على الشّهداء قادة النّصر وقادة المقاومة الأبطال، الّذين يخوضون معركة الشّرف ضدّ الكيان الصّهيوني الغاصب؛ فإنّنا نؤكّد اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة كافّة وإيقافها عن العمل في العراق"، مشيرًا إلى "أنّنا نوجّه الجهاز التّنفيذي في هيئتنا إلى إلغاء رخصة العمل الممنوحة لها".

وكان قد اقتحم بين 400 و500 من أنصار فصائل عراقيّة مسلّحة موالية لإيران، بُعيد منتصف ليل الجمعة- السّبت، مقرّ شركة تُنتج محتوى لقناة "إم بي سي" السّعوديّة في بغداد، وأقدموا على "تحطيم الأدوات الحاسبة وحرق قسم من المبنى"، حسبما أفاد مسؤول في وزارة الدّاخليّة العراقيّة لوكالة "فرانس برس"، وذلك بعدما بثت القناة تقريرًا يصف قادة مجموعات موالية لإيران بأنّهم "إرهابيّون".