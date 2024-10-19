شكرا لقرائتكم خبر عن محاصر من دبابات الاحتلال.. وفاة مريضين داخل مستشفى بشمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن وفاة مريضين داخل المستشفى الإندونيسي اليوم، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي لمستشفيات شمال قطاع غزة.

وأفادت المصادر الطبية، أن الحصار الإسرائيلي لمستشفيات شمال القطاع تسبب في نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود المشغل لها. المستشفى الإندونيسي بغزة وأشارت المصادر إلى تدمير عدة مراكز حيوية في المستشفى الإندونيسي منها مولد الكهرباء الرئيسي، ترافق ذلك مع اقتحام الدبابات الإسرائيلية لأربعة مراكز إيواء، وهي مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في محيط مستشفيات الإندونيسي والعودة، وبداخلها آلاف النازحين الفلسطينيين.

كما اعتقل المئات من النازحين الذين يعيشون مجاعة فتكت بالأطفال والنساء، وفق المنظمات الدولية.