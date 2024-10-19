شملت 190 جنديًا.. صفقة تبادل أسرى جديدة بين روسيا وأوكرانيا

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صفقات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

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الدمام - شريف احمد - أُجريت صفقة جديدة لتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، شملت 190 أسير حرب.وكان هناك بين الـ 95 أسيرًا أوكرانيا، 34 من مقاتلي كتيبة آزوف الذي دافعوا عن مدينة ماريوبول ومصنع آزوفستال للصلب، الشبيه بالحصن في مدينة ماريوبول التي تحتلها روسيا حاليًا.وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصة "إكس": "95 من مواطنينا عادوا مجددًا للوطن.وأضاف: "هؤلاء محاربون دافعوا عن ماريوبول وآزوفستال إلى جانب مناطق دونيتسك ولوهانسك، وخاركيف وكييف وتشيرنيهيف وخيرسون".وأوضح دنيس بروكوبينكو قائد كتيبة آزوف، عودة 34 من مقاتلي الكتيبة، مبينًا أن هناك 900 آخرين ما زالوا في الأسر لدى روسيا.