انت الان تتابع خبر الحكيم بشأن القانون الانتخابي الحالي: يحقق التوازن بين المقاعد والأصوات والان مع التفاصيل
وأضاف أن "الكيان الإسرائيلي تنكر لكل القرارات الدولية التي صدرت لصالح فلسطين"، مبينا أن "الحروب تقاس بمدى تحقيقها لأهدافها المعلنة هذا بالنسبة للدول، أما الجماعات المسلحة وقوى المقاومة فهو أن تبقى فاعلة ومؤثرة رغم الضغط والصعوبات، لذا فإن تدمير المدن لا يعد انتصاراً، وحماس ما تزال قائمة وقادرة على قصف تل أبيب في حين تعذر على إسرائيل إعادة الأسرى فيما كان استهداف السنوار حدثا عرضيا وصدفة".
وأكد على "دور العراق السياسي والإعلامي والإغاثي الإنساني، حيث قدم العراق دعما كبيرا على المستوى الحكومي والمرجعي والشعبي والسياسي"، مجددا الإشارة إلى "حالة الاستقرار غير المسبوقة التي يشهدها العراق على الصعد السياسية والاجتماعية والأمنية".
ولفت الى أن "القانون الانتخابي الحالي يحقق التوازن بين عدد المقاعد وعدد الأصوات"، محذرا من "أثر الترشيح الفردي على القوى الناشئة"، مبينا أن "قوة العراق بتنوعه وبحضور مكوناته، مما يتطلب إدارة هذا التنوع والإفادة منه في تجسير العلاقة مع دول المنطقة والعالم عن طريق المكونات العراقية".
وقال إن "كركوك لأهلها وأي حل يتجاهل مكونات كركوك لن يأتي بنتيجة"، فيما أشار إلى أن "المعادلة الحالية في كركوك تحقق التوازن والتمثيل".