شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 مناطق.. إحباط تهريب وترويج 740 كيلوجرامًا من المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (286) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

كما أحبطت الدوريات في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (120) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وفي نفس السياق، قبضت دوريات حرس الحدود في قطاع الدائر بجازان على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، لتهريبهم (330) كيلوجرامًا من نبات القات. مكافحة المخدرات وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية الأفغانية بمحافظة جدة لترويجهم (3.6) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.