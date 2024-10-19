شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 47 شركة وطنية.. "صناعة سعودية" تتألق بمعرض "سيال" باريس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" تحت هوية "صناعة سعودية" بجناح يضم 47 شركة وطنية رائدة في قطاع الأغذية في معرض سيال باريس 2024.
ويُعد أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات, الذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2024.
ويضم المعرض حوالي 21 قسمًا ويستضيف نحو 7 آلاف جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم، مع توقعات بأن يتجاوز عدد زواره 160 ألف زائر, مما يجعله فرصة فريدة لعقد الصفقات التجارية وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين المملكة والدول الأوروبية والعالمية.
وتحرص "الصادرات السعودية" على المشاركة في الفعاليات الدولية الكبرى التي تسهم في دعم المصدرين السعوديين وربطهم بالمشترين المحتملين من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز مكانة المملكة بصفتها مصدّرًا رئيسًا للمنتجات ذات الجودة العالية، ويسهم في تنمية الصادرات غير النفطية واستدامة الاقتصاد الوطني.
ويُعد أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات, الذي يقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2024.
المنتجات السعودية في الأسواق العالميةوتأتي هذه المشاركة ضمن إستراتيجية "الصادرات السعودية" الهادفة إلى تسليط الضوء على الفرص السوقية العالمية في قطاع الأغذية وكيفية زيادة حصة المملكة بها.
كما تسعى لتعزيز حضور المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، وتوسيع نطاق تصديرها عبر الترويج لجودتها وقدرتها التنافسية على مستوى العالم.
معرض سيالويُعد معرض سيال أحد أكبر المعارض المتخصصة في قطاع صناعة الأغذية، ومن أكثر المعارض دخلًا للمستثمرين.
ويضم المعرض حوالي 21 قسمًا ويستضيف نحو 7 آلاف جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم، مع توقعات بأن يتجاوز عدد زواره 160 ألف زائر, مما يجعله فرصة فريدة لعقد الصفقات التجارية وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين المملكة والدول الأوروبية والعالمية.
وتحرص "الصادرات السعودية" على المشاركة في الفعاليات الدولية الكبرى التي تسهم في دعم المصدرين السعوديين وربطهم بالمشترين المحتملين من مختلف أنحاء العالم، مما يعزز مكانة المملكة بصفتها مصدّرًا رئيسًا للمنتجات ذات الجودة العالية، ويسهم في تنمية الصادرات غير النفطية واستدامة الاقتصاد الوطني.