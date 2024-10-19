الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطينيَين جراء اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب جنوب نابلس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن "إصابة فلسطينيين اثنين جراء اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب في قرية جالود جنوب نابلس".

هذا وأحرق مستوطنون، اليوم السبت، 3 منازل ومزرعة دواجن وأراضي زراعية في قرية جالود، جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقال رئيس مجلس قروي جالود رائد حج محمد، إن "مستوطنين هاجموا الجهة الشرقية من القرية وأشعلوا النيران بثلاثة منازل ومزرعة دواجن وأراضي زراعية في محيطها".

وأضاف أن "المستوطنين احتجزوا عددا من الاهالي لفترة، فيما لم تتمكن عدة عائلات كانت تقتطف ثمار الزيتون في تلك المنطقة، من الوصول إلى منازلها بسبب النيران".