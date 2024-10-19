50 ألف جنيه زيادة جديدة في أسعار بعض السيارات الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار بعض السيارات الجديدة فى السوق المحلية وسط شح المعروض، وذلك بقيمة 50 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجارى.

وتأتى هذه الزيادات الكبيرة فى وقت تعانى فيه السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، لاسيما بعد توقف الاستيراد بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI».

توريس KGM

ارتفع سعر توريس KGM الكورية (سانج يونج سابقا) بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه، ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى مليون و700 ألف جنيه، بينما ارتفعت الفئة الثانية لتصل إلى مليون و800 ألف جنيه، والثالثة بلغ سعر بيعها مليونى و50 ألف جنيه، والفئة الرابعة بنحو مليونى و130 ألف جنيه.

ستروين C3 موديل 2025

أعلنت ستروين عن أسعار موديلات 2025 الجديدة، وجاءت ستروين C3 بسعر بيع يصل إلى مليون و55 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما الفئة الثانية تصل إلى مليون و190 ألف جنيه، والثالثة بلغ سعر بيعها مليونى و50 ألف جنيه.

ستروين C5 إيركروس موديل 2025

جاءت ستروين C5 إيركروس موديل 2025 بسعر بيع يصل إلى مليون و700 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما الفئة الثانية تصل إلى مليون و865 ألف جنيه، والثالثة بنحو مليون و940 ألف جنيه، والرابعة بمليونى و60 ألف جنيه.

أوبل كروس لاند 2025

جاءت أوبل كروس لاند 2025 بسعر بيع يصل إلى مليون و350 ألف جنيه للفئة الثانية.

أوبل كورسا موديل 2025

جاءت أوبل كورسا موديل 2025 بسعر بيع يصل إلى مليون و280 ألف جنيه للفئة العالية.