"يسرائيل هيوم": سقوط صاروخ أطلق من لبنان في بيت هيلل ما أدى إلى أضرار في منزل

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن "سقوط صاروخ أطلق من لبنان في بيت هيلل ما أدى إلى أضرار في منزل".

وكانت قد نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين عسكريين، أن "إسرائيل تواجه صعوبة في التصدي للمسيرات التي يطلقها حزب الله"، مؤكدةً أن "الهجمات بالمسيرات عادت بقوة بعد فترة هدوء طويلة نسبيا".

في وقت سابق، أعلن مكت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتانياهو في قيساريا جنوب حيفا ولكنه لم يكن متواجدًا هناك".

وكان قد أكد موقع واللا، أن "المسيرة التي أصابت منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بقيساريا جنوب حيفا انفجرت رغم مطاردة مروحيات عسكرية إسرائيلية لها طيلة الوقت".

من جانبها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله، "إننا نحقق في الثغرات الأمنية التي سمحت بوصول مسيرة لمنزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في قيساريا" جنوب حيفا.

وأكد المصدر العسكري، أن "أجهزة الأمن ترى في وصول المسيرة إلى قيساريا فشلا أمنيا خطيرا جدا".

وعند انفجار المسيّرة، أفاد موقع واللا الإسرائيلي، بأن "قوات كبيرة جدا من الشرطة الإسرائيلية تتوجه إلى مكان سقوط المسيرة في قيساريا" جنوب حيفا.

وقال إنه يوجد "استنفار كبير للطائرات الحربية والمروحيات في سماء مدينة قيساريا جنوب تل أبيب".