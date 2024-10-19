الدفاع الروسية: روسيا وأوكرانيا تتبادلان 95 أسير حرب‭ ‬من كل جانب بوساطة إماراتية

اشارت وزارة الدفاع الروسية الى إن موسكو وأوكرانيا تبادلتا 95 أسير حرب من كل جانب اليوم الجمعة في اتفاق أُبرم بوساطة من الإمارات.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان، أن الجنود الروس العائدين يخضعون لفحوص طبية في روسيا البيضاء الحليفة المقربة من روسيا في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف العام.

بدورها، اشارت وكالة أنباء الإمارات الى ان الإمارات تتوسط في تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا وإطلاق سراح ما مجموعه 190 أسيرا من الجانبين.