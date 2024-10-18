شركة طيران الشرق الأوسط أعلنت تعديل مواعيد بعض رحلاتها من والى بيروت من 21 الى 26 الحالي

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان تعديل مواعيد بعض رحلاتها من والى بيروت للفترة الممتدة من 21 الى 26 تشرين الأول 2024 وذلك لاسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج. أما بقية الرحلات فتبقى على حالها.

الرحلات المعدلة هي وفق التالي:

الاثنين 21 تشرين الأول 2024 الرحلات التي تم تقديم موعد اقلاعها:

الوضع توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

تقديم الاقلاع 08:05 10:50 القاهرة بيروت ME304

تقديم الاقلاع 10:25 13:10 بيروت القاهرة ME305

تقديم الاقلاع 10:10 11:15 إسطنبول بيروت ME265

تقديم الاقلاع 13:05 14:10 بيروت إسطنبول ME266

تقديم الاقلاع 06:25 08:25 بيروت لارنكا ME1262

-الثلاثاء 22 تشرين الأول 2024 : لا تعديل على الرحلات

-الاربعاء 23 تشرين الأول 2024 الرحلات التي تم تقديم موعد اقلاعها:

الوضع توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

تقديم الاقلاع 05:30 07:20 فرانكفورت بيروت ME217

تقديم الاقلاع 10:15 12:00 بيروت فرانكفورت ME218

تقديم الاقلاع 07:40 08:25 بيروت لارنكا ME1262

-الخميس 24 تشرين الأول 2024 الرحلة التي تم تقديم موعد اقلاعها:

الوضع توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

تقديم الاقلاع 07:00 08:25 بيروت لارنكا ME1262

-الجمعة 25 تشرين الأول 2024 الرحلات التي تم تقديم موعد اقلاعها:

الوضع توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

تقديم الاقلاع 06:50 10:10 إسطنبول بيروت ME265

تقديم الاقلاع 09:40 13:00 بيروت إسطنبول ME266

تقديم الاقلاع 07:40 08:25 بيروت لارنكا ME1262

- الجمعة 25 تشرين الأول 2024 الرحلات التي تم تأخير موعد اقلاعها:

الوضع توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

تأخير الاقلاع 12:10 07:00 دوسلدورف بيروت ME247

تأخير الاقلاع 16:25 11:15 بيروت دوسلدورف ME248

تأخير الاقلاع 20:20 17:35 إسطنبول بيروت ME267

تأخير الاقلاع 23:15 20:30 بيروت إسطنبول ME268

- السبت 26 تشرين الأول 2024 الرحلات التي تم تقديم موعد اقلاعها:

الوضع توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

تقديم الاقلاع 08:25 11:35 إسطنبول بيروت ME265

تقديم الاقلاع 11:20 14:30 بيروت إسطنبول ME266

تقديم الاقلاع 07:20 08:25 بيروت لارنكا ME1262

- السبت 26 تشرين الأول 2024 الرحلات التي تم تأخير موعد اقلاعها:

الوضع توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة

تأخير الاقلاع 08:55 07:20 فرانكفورت بيروت ME217

تأخير الاقلاع 13:30 12:00 بيروت فرانكفورت ME218

تأخير الاقلاع 20:20 17:35 إسطنبول بيروت ME267

تأخير الاقلاع 23:15 20:30 بيروت إسطنبول ME268

وأكدت الشركة، أنه "بالنسبة لبقية الرحلات فستبقى على مواعيدها المجدولة".