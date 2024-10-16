غارتان إسرائيليتان على الضاحية الجنوبية لبيروت لأول مرة منذ أيام

القاهرة - كتب محمد نسيم - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، غارات استهدفت من خلالها الضاحية الجنوبية لبيروت وذلك للمرة الأولى منذ أيام.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد سُمع أصوات دوي إنفجار وتمت مشاهدة أعمدة الدخان.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت مستودعا استراتيجيا تحت الأرض لتخزين الأسلحة تابعا لحزب الله في معقله بالضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الأربعاء.

وأضاف أنه تم توجيه تحذيرات مسبقة للمدنيين قبل الضربة.

وجاء ذلك بعد أن حث الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم سكان مبنى محدد في الضاحية الجنوبية لبيروت على إخلائه فورا.

وحذر في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي من أنه سيضرب أهدافا لحزب الله هناك قريبا.

المصدر : وكالات