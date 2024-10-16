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"دلتا إيرلاينز" توقف رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى مارس

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القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت شركة الطيران الأميركية "دلتا إيرلاينز"، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، إنها ستوقف رحلاتها بين مطار جون إف. كنيدي في نيويورك وتل أبيب حتى نهاية مارس (آذار) القادم.

وبحسب إعلان شركة الطيران الأمريكية فإن هذا الإعلان جاء بسبب تصاعد الصراع في المنطقة والمخاوف الأمنية في إسرائيل.

وكانت شركة الطيران قد علقت في وقت سابق رحلاتها إلى تل أبيب حتى نهاية عام 2024. وعلقت شركات طيران عالمية رحلاتها إلى إسرائيل ولبنان، كما عدلت جداول رحلاتها لتجنب المجال الجوي الإيراني واللبناني، في محاولة لضمان سلامة الركاب مع تزايد المخاوف الأمنية في المنطقة.

المصدر : وكالات

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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